Новосибирск, , 04:20 — REGNUM В Новосибирской области на станции Татарская Западно-Сибирской железной дороги с рельсов сошёл тепловоз и 30 вагонов грузового поезда, в том числе семь цистерн. Произошла течь дизельного топлива. Инцидент произошёл накануне, 8 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Уточняется, что розлив топлива был оперативно локализован, угрозы населению и экологии нет.

«8 ноября в 21:01 (время местное) восстановлено движение поездов на станции Татарская Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги», — говорится в официальном сообщении.

Отметим, что из-за происшествия были задержаны поезда Владивосток — Москва — более чем на пять часов; на 3,5 часа — Москва — Новокузнецк; на 3 часа — Адлер — Красноярск; на 1 час 30 минут — Москва — Томск и Москва — Владивосток. Причины схода выясняются.