Владивосток, , 04:13 — REGNUM Пожар площадью 1200 кв. метров произошёл на мусорном полигоне во Владивостоке. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

Пожар начался вечером 7 ноября, открытое пламя удалось ликвидировать, но тление продолжается до сих пор. На ликвидации возгорания задействовано девять единиц спецтехники. В ходе горения ветер дул в сторону океана, на город Владивосток дым не сносило.

Пожарные отмечают существенное уменьшение задымления. В настоящее время продолжаются работы по засыпанию очагов тления землей. Процесс вывоза мусора из городов, которые обслуживает полигон, не прерывался.

Предварительной причиной пожара названо внутренне возгорание, которое могло перекинуться на незасыпанный землёй участок. Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

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