Абуджа, , 02:27 — REGNUM Армия Нигерии уничтожила группу вооружённых боевиков в штате Кадуна на северо-западе страны, сообщает пресс-служба нигерийских вооруженных сил.

Сообщается, что операция проходила в лесу района Кузо. Военный вертолет нанес удары с воздуха по боевикам, в результате удара бандиты погибли. Точное число уничтоженных боевиков не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября нигерийская армия проводила операцию по уничтожению террористов в штате Борно. В результате спецоперации были ликвидированы 22 боевика, еще большое число террористов сбежало.

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