Богота, , 01:06 — REGNUM Как минимум три человека пострадали в результате стрельбы, которая произошла на северо-западе Колумбии. Об этом 8 ноября сообщила радиостанция La FM.

Стрельба между неизвестными злоумышленниками и сотрудниками полиции произошла днем 8 ноября в муниципалитете Итуанго в северо-западном департаменте Антьокия. По предварительной информации, двое злоумышленников готовились осуществить заказное убийство, но им помешал патруль полиции.

В ходе перестрелки между нападавшими и сотрудниками полиции ранения получили три человека: один из предполагаемых преступников и двое полицейских. Все пострадавшие были госпитализированы. Заказное убийство удалось предотвратить, подозреваемые были задержаны, полицейские изъяли три единицы огнестрельного оружия. По факту нападения на полицейских власти начали расследование, устанавливаются мотивы и обстоятельства нападения. Отмечается, что в муниципалитете Итуанго подобных актов насилия не было уже 90 дней.

Ранее ИА REGNUM сообщало о перестрелке на западе Колумбии, жертвами которой стали три человека.

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