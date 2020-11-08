Сараево, , 18:22 — REGNUM Сотрудники немецкого управления внутренних дел 8 ноября задержали гражданина Боснии и Герцеговины М. З. (1992 года рождения), объявленного Интерполом в международный розыск и подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления в Германии. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

Мужчина подозревается в том, что в Берлине 14 сентября 2020 года произвёл несколько выстрелов из пистолета в мужчину и нанёс ему телесные повреждения. От серьёзных ранений мужчина скончался в больнице.

Подозреваемый был задержан в сотрудничестве с полицейским управлением города Нови Пазар на территории муниципалитета Сеница. Сейчас подозреваемый находится под стражей и позже будет передан суду.