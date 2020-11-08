Белград, , 15:29 — REGNUM Полиция Венгрии 8 ноября задержала гражданина Сербии, который перевозил девять сирийских иммигрантов в своём автомобиле. На автомагистрали M9, ведущей в Австрию, сотрудники правоохранительных органов округа Толна остановили пассажирский автомобиль марки «Opel «венгерских регистрационных знаков. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

Водителем являлся 40-летний сербский гражданин, перевозивший девять нелегальных мигрантов из Сирии, четверо из которых находились в багажнике.

Против водителя из Сербии полиция возбудила уголовное дело за незаконную пассажирскую перевозку, и, по решению окружного суда города Сексарда, подозреваемый временно заключён под стражу.

Мигранты, которые не смогли доказать законное пребывание в Венгрии, были отправлены обратно на венгерско-сербскую границу.

Напомним, что за вышеупомянутое преступление в Венгрии предусмотрено наказание в виде двух-восьми лет лишения свободы.