Красногорск, , 14:36 — REGNUM Следствие рассматривает в качестве основных версий причин крушения легкомоторного самолета Cessna, в результате которого погибли телеведущий НТВ Александр Колтовой и женщина, ошибку пилотирования и неисправность самолета. Об этом сообщила журналистам представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

«Следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе приоритетных — техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования», — сказала она.

Напомним, что крушение легкомоторного самолета типа Cessna накануне совершал полет с аэродрома «Мячково» Московской области в Рыбинск Ярославской области. Однако после вылета у самолета отказал двигатель — воздушное судно загорелось в воздухе.

Пилот самолета подал аварийный сигнал и посадил самолет в поле, но пламя полностью объяло воздушное судно. Аварийная посадка была совершена в поле в районе Новорязанского шоссе у поселка Чкалово городского округа Люберцы. Обна находившихся на борту человека — телеведущий Колтовой и женщина, личность которой устанавливается — погибли.