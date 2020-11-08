Кривой Рог, Украина, , 12:39 — REGNUM Мужчина, напавший в Кривом Роге на случайных прохожих и убивший двоих человек при задержании заявил, что планировал лишить жизни пятнадцать человек. Видеозапись задержания подозеваемого была опубликована 7 ноября на telegram-канале телеканала «Первый городской», вещающего в Кривом Роге.

По словам задержанного, он «сын божий» и он убил людей, потому, что ему «бог сказал убить пятнадцать человек». На вопрос, сколько человек он лишил жизни, мужчина ответил, что точно не знает, но много.

В пресс-сслужбе национальной полиции города уточнили, что подозреваемому 29 лет, среди раненых им восьми человек есть восьмилетний мальчик. Задержанный убил двоих мужчин.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее в Кривом Роге «проявлением абсолютного терроризма».