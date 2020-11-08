Санкт-Петербург, , 10:42 — REGNUM Пятнадцатилетний подросток в Петербурге в ночь на 8 ноября набросился с ножом на свою малолетнюю родственницу, нанеся ей тяжелые ранения, а затем открыл огонь из травматического пистолета по своим родителям. Девочка находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, несовершеннолетний агрессор задержан.

Как сообщили 8 ноября в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербурга, в отношении несовершеннолетнего 2005 года рождения, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о покушении на убийство двух и более лиц. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Как установило следствие, попытка массового убийства внутри одной семьи произошла минувшей ночью в квартире одного из домов на Лужской улице. Юноша нанес девочке три удара ножом в область шеи, живота и правого плеча. Возможным мотивом его действий названы «личные неприязненные отношения».

Затем подросток взял в руки травматический пистолет, принадлежащий его отцу, и, не менее двух раз выстрелил в голову своей матери, 1963 года рождения, а также один выстрел в сторону отца, 1971 года рождения.

«Довести свой преступный умысел, направленный на убийство вышеуказанных лиц, подозреваемый до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, в связи с оказанием ему сопротивления со стороны отца», — добавили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Расследование возбужденного уголовного дела уже взято на контроль руководством ведомства.

Следователи и эксперты осмотрели места происшествия, ведется выяснение всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению этого преступления.