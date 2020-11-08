Кривой Рог, Украина, , 08:25 — REGNUM Проявлением терроризма назвал президент Украины Владимир Зеленский нападение вооруженного мужчины на случайных прохожих в Кривом Роге. Об этом он написал 7 ноября на своем telegram-канале.

«Не сомневаюсь, что сегодняшние события в Кривом Роге являются проявлением абсолютного терроризма — по смыслу, по сути, по результатам, по ужасу, который пришел в наши дома», — написал украинский лидер, добавив, что не будет никакого снисхождения к «уродам рода человеческого».

Зеленский подчеркнул, что силовики должны сделать все для того, чтоб улицы украинских городов стали безопаснее. Главным заданием для правоохранителей Зеленский назвал предупреждение преступлений. При малейшем подозрении о возможном нападении нужно «реагировать жестко и сразу», добавил президент Украины.

Глава государства также выразил соболезнования семьям погибших и пожелал быстрого выздоровления пострадавшим.

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Напомним, накануне, в субботу 7 ноября, в Кривом Роге вооруженный холодным оружием мужчина напал на случайных прохожих. В результате два человека были убиты, восемь человек были ранены.