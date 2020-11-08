Кривой Рог, Украина, 8 ноября 2020, 08:25 — REGNUM Проявлением терроризма назвал президент Украины Владимир Зеленский нападение вооруженного мужчины на случайных прохожих в Кривом Роге. Об этом он написал 7 ноября на своем telegram-канале.
Зеленский подчеркнул, что силовики должны сделать все для того, чтоб улицы украинских городов стали безопаснее. Главным заданием для правоохранителей Зеленский назвал предупреждение преступлений. При малейшем подозрении о возможном нападении нужно «реагировать жестко и сразу», добавил президент Украины.
Глава государства также выразил соболезнования семьям погибших и пожелал быстрого выздоровления пострадавшим.
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Напомним, накануне, в субботу 7 ноября, в Кривом Роге вооруженный холодным оружием мужчина напал на случайных прохожих. В результате два человека были убиты, восемь человек были ранены.