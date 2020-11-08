Токио, , 07:56 — REGNUM Дикий медведь напал на женщину в японской префектуре Исикава на западе страны, сообщает агентство Kyodo.

Медведь

Сообщается, что нападение произошло в городе Тагамихоммати в шести километрах от железнодорожной станции Канадзава. В результате происшествия женщина получила травмы головы и рук, ее госпитализировали. Врачи утверждают, что ее жизнь вне опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре три человека пострадали от нападения медведей в Японии. Один случай произошел в городе Цуруга, там медведь напал на работников железной дороги. Пострадавших госпитализировали, медведя выстрелили и застрелили. Еще один случай нападения произошел в городе Оно, там хищник напал на пожилую женщину.

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