Иркутск, , 07:55 — REGNUM Один человек погиб, ещё четверо госпитализированы с травмами различной степени тяжести после ДТП с участием двух легковых автомобилей в Иркутске. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Авария произошла в Академгородке в Иркутске в 02:30 по местному времени (21:30 мск 7 ноября). Столкнулись легковые автомобили Kia и Subaru. Водитель Subaru, мужчина 24-х лет, скончался на месте ДТП. Водитель и три пассажира Kia, двое мужчин и две девушки, были госпитализированы.

По факту аварии начата доследственная проверка. устанавливаются причины и обстоятельства смертельного ДТП,

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовом ДТП с участием четырёх автомобилей, которое произошло в Оренбургской области.

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