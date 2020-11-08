Екатеринбург, , 06:30 — REGNUM В Екатеринбурге ночью 8 ноября горел склад на улице 8 Марта, 267а. Об этом сообщает свердловское региональное управление МЧС.

Внутри здания находились бытовая химия, парфюмерия и электрооборудование. Большая горючая загрузка способствовала распространению огня. Площадь пожара достигла 1500 кв. метров. А на площади 500 кв. метров обрушилась кровля.

На тушение огня были брошены 61 человек и 19 единиц пожарно-спасательной техники. В 00:58 по местному времени пожарные справились с возгоранием и начали проливать и разбирать сгоревшие конструкции. Пострадавших нет. А причина пожара устанавливается.