Хониара, , 05:14 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано сейсмологами в Тихом океане у побережья Соломоновых островов. Об этом 8 ноября сообщает геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зарегистрированы в 00:39 по всемирному координированному времени (03:39 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 133 км к юго-западу от населённого пункта Лата (население 553 человека). Столица государства, город Хониара, находился в 603 км на северо-запад от эпицентра.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 12 км. Данных о возможных пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами объявлена не была.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,2, которое произошло в Японии.

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