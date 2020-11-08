Рабат, , 02:54 — REGNUM Правоохранительные органы Марокко изъяли крупную партию наркотиков у города Аль-Хосейма, сообщает агентство MAP.

Сообщается, что таможенники остановили автомобиль на контрольно-пропускном пункте в 35 километрах от города. В ходе обыска они обнаружили партию в 2,44 тонн марихуаны, расфасованную в 91 пакетик. Кроме того, береговая охрана Марокко смогла пресечь перевозку наркотиков в Средиземном море. Контрабандистам удалось скрыться, однако для этого им пришлось выбросить крупный груз запрещенных веществ в море.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября в Иране изъяли 318 килограммов опиума в ходе двух спецопераций. Отмечалось, что контрабандисты были арестованы в провинции Йезд.

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