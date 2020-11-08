Токио, , 02:02 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов островов Идзу в Японии, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр сейсмособытия располагался по координатам 32,4574 градусов северной широты и 141,8699 градусов восточной долготы. Очаг подземных толчков залегал на глубине 7,41 километр. Информации о возможных разрушениях не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано на территории Японии. Его эпицентр находился в 157 километрах от города Хатинохе на глубине 16,9 километра. Пострадавших не было.

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