Кривой Рог, Украина, 7 ноября 2020, 22:28 — REGNUM Мужчина, вооруженный холодным оружием, напал на случайных прохожих в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
ЧП произошло в субботу, 7 ноября, на улице в Металлургическом районе Кривого Рога. По последним данным, в результате инцидента погибли два человека, еще восемь получили ранения.
«Жертвами злоумышленника стали случайные прохожие», — говорится в сообщении.
Отмечается, что стражи порядка, прибывшие на место ЧП, задержали подозреваемого и доставили его в отдел полиции. Им оказался местный житель 1983 года рождения.
По факту нападения на случайных прохожих возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Как передавало ИА REGNUM, 5 ноября в кулуарах Верховной рады Украины подрались народные депутаты фракции «Слуга народа» Гео Лерос и Александр Юрченко.
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