Пуровский район, Ямало-Ненецкий АО, , 20:59 — REGNUM На Ямале проводится прокурорская проверка проверку по факту порыва внутрипромыслового трубопровода газонефтяной смеси с возгоранием на Еты-Пуровском нефтяном месторождении. Об этом сообщает надзорное ведомство региона.

Авария произошла утром 7 ноября 2020 на месторождении, разрабатываемом АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Огонь ликвидирован, пострадавших нет. На текущий момент ведутся аварийно-восстановительные работы.

Прокуратурой ЯНАО организована проверка соблюдения требований природоохранного законодательства, а также промышленной безопасности производственных объектов.