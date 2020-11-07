Оренбург, , 19:54 — REGNUM В Оренбургской области вечером 7 ноября в ДТП погибли четыре человека, в том числе ребенок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Автоавария произошла в 19:25 по местному времени (17:25 мск) на 366 км трассы М-5 «Урал» вблизи населенного пункта Донецкое, Переволоцкого района. Столкнулись четыре машины: три легковых и грузовик «DAF».

К ликвидации последствий ДТП привлечено 22 человека и девять единиц спецтехники.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Оренбуржью, на месте работают сотрудники полиции и спецслужбы. Устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП.