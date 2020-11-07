Красногорск, 7 ноября 2020, 17:49 — REGNUM В результате авиакатастрофы, произошедшей в подмосковных Люберцах, погиб ведущей передачи «ДНК» на телеканале НТВ Александр Колтовой. Об этом 7 ноября сообщают местные СМИ.
Телеведущий летел на легкомоторном самолете, по предварительной версии у воздушного судна отказал двигатель.
Пилот самолета попытался совершить экстренную посадку, однако этого сделать не удалось. В результате трагедии погибли два человека — Колтовой и его супруга. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту авиакатастрофы.