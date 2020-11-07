Дамаск, , 17:21 — REGNUM В сирийском городе Эль-Баб, который контролирует вооруженная оппозиция, прогремел взрыв. Об этом 7 ноября сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на свои источники.

По последним данным, в результате теракта погибли трое полицейских.

В сообщении отмечается, что взрывное устройство, установленное боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), было обнаружено неподалеку от местной больницы. Взрыв прогремел в тот момент, когда местные полицейские пытались вывести бомбу в безопасную местность для ликвидации.

Как передавало ИА REGNUM, 5 ноября заместитель начальника Центра по примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич на брифинге сообщил, что в сирийской провинции Идлиб боевики из группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разоружают «умеренные» отряды и занимают их позиции на линии соприкосновения с армией Сирии.

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