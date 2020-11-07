Красногорск, , 16:46 — REGNUM По факту крушения легкомоторного самолета в Люберецком районе Подмосковья проводится доследственная проверка. Об этом 7 ноября сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

«Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий… — говорится в сообщении. — По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение».

Отмечается, что к месту крушения воздушного судна выехали следователи и криминалисты.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 7 ноября в Московской области в районе села Семеновка совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. По предварительным данным, в результате ЧП погибли два человека.

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