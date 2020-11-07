Сарпинский район, , 14:39 — REGNUM Один человек убит, ещё трое пострадали в ходе совершения разбойного нападения на колбасный цех в Калмыкии 6 ноября. СКР возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, свершении разбоя и хищения огнестрельного оружия, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, около 07:30 6 ноября неизвестные в масках, вооружённые металлическими предметами, проникли на территорию колбасного в Сарпинском районе. Они убили рабочего цеха, причинили телесные повреждения собственнику цеха и его супруге. В ходе нападения было похищено 500 тыс. рублей, а также другое имщество. Затем те же преступники проникли в дом владельца цеха, где находилась его дочь с малолетними детьми, завладели дорогостоящим сотовым телефоном и скрылись с места преступления.

Для раскрытия преступления создана следственно-оперативная группа. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы.