Екатеринбург, , 13:29 — REGNUM Дверь в квартиру, в которой ночью 7 ноября произошло массовое убийство, была заперта изнутри. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM глава пресс-службы свердловского управления МВД России Валерий Горелых.

После того, как квартиру вскрыли, в ней нашли убитых девушку 2002 года рождения и мужчин 1988, 1984 и 1986 года рождения. Там же с ранением была найдена девушка 2003 года рождения. Её госпитализировали. Сейчас она находится в реанимации. А девушку 2004 года рождения обнаружили невредимой. Ран на её теле не выявили.

По словам Горелых, хозяин квартиры ранее был судим за кражу, а в последнее время работал охранником. Юные дамы накануне гуляли в районе ТРЦ «Радуга парк». А с мужчинами познакомились через сеть интернет. Те приехали за ними в легковой машине и уехали в ту самую квартиру.

«Что конкретно употребляли участники злополучной вечеринки, чего не поделили и что послужило причиной взяться за оружие, сейчас выясняют сотрудники МВД и СКР», — отметил полковник Горелых.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту убийства на вечеринке СКР возбудил уголовное дело. По предварительным данным, убийца покончил с собой.

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