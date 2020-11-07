Екатеринбург, , 13:17 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту убийства четверых человек. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Тела погибших с огнестрельными ранениями были найдены ночью 7 ноября в одной из квартир на пятом этаже в доме по ул. Социалистическая. Среди них трое мужчин и женщина. Кроме того, там была найдена живой 17-летняя девушка. Её госпитализировали.

На месте трагедии обнаружен охотничий карабин «Сайга». Также следователи выяснили, что перед произошедшим в квартире распивали спиртное. Все обстоятельства ЧП сейчас выясняют следователи. Назначены экспертизы.

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