Екатеринбург, , 12:12 — REGNUM В ходе вечеринки в одной из квартир в Екатеринбурге были убиты четыре человека. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Свердловской области.

Вечеринка проходила в квартире на пятом этаже многоквартирного жилого дома по Социалистической улице в Екатеринбурге. Сообщение об инциденте поступило в полицию в 2:34 по местному времени (0:34 по московскому времени). Были убиты три молодых человека 1984, 1986 и 1988 годов рождения, а также 18-летняя девушка.

Ещё одна девушка, которой 17 лет, получила ранения. Она была госпитализирована. После операции она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Также известно, что в квартире была ещё одна девушка — 16-летняя школьница. По данным полиции, она из неполной семьи — ее воспитывает мать. С апреля 2020 года эта девушка состоит на учете за употребление спиртных напитков и самовольные уходы.

Как сообщил глава пресс-службы главка МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых, накануне все три девушки гуляли в районе торгово-развлекательного центра «Радуга парк». Там они и встретились с мужчинами, с которыми познакомились через интернет. Те приехали за девушками на автомобиле, после чего вся компания отправилась на квартиру одного из молодых людей.

Что именно произошло в квартире, выясняют сотрудники полиции и Следственного комитета.

Установлено, что хозяин квартиры хранил дома охотничье гладкоствольное ружье «САЙГА-20К» и травматический пистолет МР-80−13Т. Также известно, что хозяин квартиры работал в частном охранном предприятии, а ранее получил условный срок за кражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Следствие пока придерживается той версии, что хозяин квартиры сперва застрелил своих гостей, а затем покончил с собой.