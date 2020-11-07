Самара, , 10:56 — REGNUM В Самаре сгорел частный жилой дом. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщают местные СМИ.

Сообщается, что загорелся частный двухэтажный жилой дом на улице Промышленной в Железнодорожном районе города. Площадь возгорания — 500 квадратных метров. Пожар начался на втором этаже здания с мансардой.

В результате пожара погибли четыре человека. Ещё четверо получили ранения.

В МЧС считают, что пожар мог произойти из-за неисправной электропроводки.

По некоторым данным в здании мог находится нелегальный хостел.