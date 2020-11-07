Хива, , 10:52 — REGNUM В Узбекистане при попытке продать свою четырехмесячную дочь была задержана 22-летняя женщина. Об этом 6 ноября со ссылкой на следственный департамент при министерстве внутренних дел сообщают UzNews.

Женщину задержали 28 октября в ходе проведения оперативного мероприятия. Источник сообщает, что подозреваемая планировала продать своего ребенка за 120 млн сумов (893 977 рублей) подставным лицам, специально привлеченным к оперативному мероприятию. 22-летнюю женщину задержали с поличным при получении 5000 долларов США.

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Следственный отдел при ОВД города Хивы возбудил в отношении подозреваемой уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 135 Уголовного Кодекса Узбекистана (Торговля людьми, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего восемнадцати лет).

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Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске возбудили уголовное дело по факту продажи новорожденного ребенка.