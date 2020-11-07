Донецк, , 10:02 — REGNUM За минувшие сутки боевики вооруженных сил Украины пять раз нарушили режим прекращения огня в ДНР, сообщает 7 ноября пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Под обстрелами оказались населенные пункты: Доломитное, Каштановое, Минеральное, Коминтерново.

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По территории республики в общей сложности было выпущено двадцать мин из миномета калибра 82 мм, пять гранат из гранатометов РПГ/СПГ, шесть гранат — из подствольного гранатомета, четыре раза было применено стрелковое оружие.

Всего за сутки по территории республики был выпущен 31 боевой припас, жертв и разрушений инфраструктуры зарегистрировано не было.

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Напомним, за предыдущие сутки вооруженные силы Украины пятнадцать раз нарушили режим прекращения огня в республике, выпустив по территории ДНР 182 боевых припаса.