Нижний Новгород, , 08:22 — REGNUM В Нижегородской области после обнаружения более 3,8 тыс. поддельных монет Банка России полиция возбудила уголовные дела. Об этом 7 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Ранее о выявлении признаков подделки у 3813 десятирублёвых монет, поступивших в июле 2020 года от одного клиента на экспертизу в подразделение Банка России в Нижнем Новгороде, сообщил ЦБ РФ.

В сообщении правоохранителей отмечается, что по результатам проведённой экспертизы «практически все они имеют признаки подделки».

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статье 186 УК РФ («Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации»). В настоящее время расследование продолжается.