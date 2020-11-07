Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край, , 06:52 — REGNUM В Таймырском районе Красноярского края 33-летнего мужчину подозревают в хищении солярки по месту своей работы. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Расследование было проведено по обращению в полицию представителя северной топливной компании о похищении с территории предприятия в июне 2020 года крупного объёма ГСМ.

Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что похитителем является работник данной компании, который непосредственно отвечал за отпуск топлива.

По версии следствия, «злоумышленник, находясь в операторской предприятия, в ручном режиме на пульте управления опускал своему знакомому, приезжающему на бензовозе на базе грузовика «Урал», значительно завышенные объёмы топлива. При этом в товарных накладных подозреваемый этого не отображал».

Отмечается, что всего за три эпизода с территории предприятия было похищено «более 16 тонн дизельного топлива на сумму около 730 тысяч рублей».

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата».) Подозреваемому, в отношении которого избрана мера пресечения подписка о невыезде, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.