Абуджа, , 06:24 — REGNUM 22 человека стали жертвами вспышки желтой лихорадки в штате Дельта на юге Нигерии, сообщает пресс-служба нигерийского минздрава.

Сообщается, что вспышка заболевания произошла в районе Ика. Там зафиксирована наивысшая смертность от желтой лихорадки. При этом еще семь человек лечатся в правительственном госпитале в нигерийской столице. Также в Нигерии ввели дополнительные меры по предотвращению распространения заболевания.

Отмечается, что вспышка желтой лихорадки в Нигерии началась несколько недель назад. При этом возраст большей части умерших от заболевания составляет от 18 до 25 лет.