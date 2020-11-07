Гватемала, , 05:20 — REGNUM Жертвами стихийных бедствий в Гватемале, вызванных мощным тропическим штормом «Эта», выросло до 150 человек, заявил гватемальский президент Алехандро Джамматтеи на пресс-конференции.

«Неофициально число жертв составляет 150, включая погибших и пропавших без вести. Они не официальные, потому что пока мы их полностью не подтвердили», — заявил он.

Джамматтеи отметил, что в деревне Куэха продолжается спасательная операция. По данным военнослужащих, принимающих в ней участие, в деревне около 150 домов оказались погребены в результате схода оползней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее говорилось, что 50 человек погибли от стихийных бедствий в Гватемале. Также пятеро человек погибли в Панаме, еще 20 — в Гондурасе.

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