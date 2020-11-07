Буэнос-Айрес, , 04:46 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,0 у Южных Шетландских островов, находящихся в южной части Атлантического океана. Об этом 6 ноября сообщает Геологическая служба США.

По её данным, эпицентр землетрясения находился примерно в одной тысяче километров к северо-западу от населённого пункта Толуина (провинция Огненная Земля, Аргентина) с населением около трёх тысяч человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 5,8 километра.

Информации о возможных пострадавших или повреждениях не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 на территории Японии. Эпицентр сейсмособытия располагался в 157 километрах к востоко-северо-востоку от города Хатинохе.

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