Тегусигальпа, , 04:06 — REGNUM Не менее 20 человек стали жертвами стихийных бедствий в Гондурасе, вызванных тропическим штормом «Эта», сообщает пресс-служба гондурасского правительства.

По ее данным, люди погибли в результате разрушения зданий, схода оползней или наводнений. Всего в зоне бедствия в Гондурасе оказались более 360 тысяч человек. Из них 3539 были эвакуированы в пункты временного размещения.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате шторма «Эта» в Панаме погибли не менее пяти человек. Еще восемь числятся пропавшими без вести. Также более 50 человек погибли в Гватемале.

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