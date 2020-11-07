Монреаль, Канада, , 04:45 — REGNUM Международная организация гражданской авиации (ICAO) обратилась к Ирану с просьбой ускорить расследование катастрофы украинского пассажирского авиалайнера Boeing 737 под Тегераном. Об этом говорится в распространённом 6 ноября заявлении ICAO.

«Совет ICAO сегодня призвал Исламскую Республику Иран ускорить расследование происшествия, связанного с трагической гибелью 8 января этого года рейса PS752 компании «Международные авиалинии Украины», — говорится в тексте заявления.

Согласно международным нормам, напомнили в ICAO, расследование должно быть завершено не позднее, чем через 12 месяцев после произошедшей катастрофы.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина ждёт от Ирана документы, подтверждающие тюремное заключение виновников авиакатастрофы самолёта компании «Международные авиалинии Украины».

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