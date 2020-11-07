Санкт-Петербург, , 03:39 — REGNUM Из Санкт-Петербурга и Ленинградской области за прошедшие сутки сапёрами общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) были вывезены на полигон для уничтожения 13 боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба ЗВО Минобороны РФ.

На места обнаружения опасных предметов сапёры выезжали по обращениям местных жителей.

Семь снарядов калибра 76 мм были найдены в Осиновой Роще Санкт-Петербурга при проведении инженерной разведки местности. В Ленинградской области на местах ожесточённых боёв были обнаружены ещё шесть боеприпасов различного калибра.

Все боеприпасы были подвержены сильной коррозии. Военнослужащие со всеми предосторожностями вывезли их спецтранспортом на полигон для последующего уничтожения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калининградской области сапёры мотострелковых частей армейского корпуса Балтийского флота 4 ноября обезвредили девять боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

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