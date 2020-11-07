Токио, , 00:51 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 на территории Японии, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр сейсмособытия располагался в 157 километрах к востоко-северо-востоку от города Хатинохе. Очаг подземных толчков залегал на глубине 16,9 километра. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября землетрясение интенсивностью 2 балла произошло в Южной Корее. Его эпицентр находился в 3 километрах к северо-западу от города Санджу на глубине 8 километров. Жители населенных пунктов ощутили подземные толчки, однако ни разрушений, ни пострадавших не было.

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