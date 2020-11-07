Анкара, , 00:14 — REGNUM После землетрясения, которое произошло 30 октября в Эгейском море и привело к серьезному материальному ущербу в турецком городе Измир, король Саудовской Аравии Сельман бин Абдулазиз 6 ноября поручил Центру помощи и гуманитарных исследований им. короля Сельмана направить неотложную медицинскую и гуманитарную помощь жертвам данной катастрофы в Турции.

«Король Сельман, оказывая данную помощь, стремится поддержать братский народ Турции. Таким образом Саудовская Аравия стремится смягчить последствия землетрясения, которое привело к большим материальным потерям и смерти многих невинных людей», — заявили в министерстве иностранных дел Саудовской Аравии.

Напомним, что данное землетрясение произошло в 17 километрах в море к западу от провинции Измир в Турции. Землетрясение было ощутимо вплоть до Стамбула. Согласно последней информации, по меньшей мере четыре человека погибли и 120 получили ранения.