Москва, , 22:50 — REGNUM ДТП, в котором пострадал вице-премьер правительства РФ Алексей Оверчук, могло произойти из-за выезда на разделительную полосу автомобиля «Таврия». Об этом 6 ноября со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, водитель «Таврии» не справился с управлением, его машина выехала на разделительную полосу, где произошло столкновение с двумя автомобилями, в том числе машиной Оверчука.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября на Кутузовском проспекте в Москве произошла авария, в которой пострадал вице-премьер Алексей Оверчук.

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