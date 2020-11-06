Кромы, , 20:19 — REGNUM Уголовное дело возбуждено по факту автоаварии с участием рейсового автобуса в Орловской области 6 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Орловской области. Дело возбуждено в отношении водителя автобуса по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Установлено, что в момент аварии водитель был трезв. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла днём 6 ноября в Кромском районе — водитель ГАЗель NEXT допустил съезд транспортного средства в левый кювет с последующим его опрокидыванием. В результате погибла пассажир автобуса — женщина 1953 года рождения, семь человек получили ранения. Прокуратура начала проверку.

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