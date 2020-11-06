Бишкек, , 19:26 — REGNUM Сотрудники госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Киргизии совместно с пограничниками пресекли попытку незаконного вывоза мобильных телефонов на сумму 25 млн сомов (23 млн рублей) в Казахстан.

В ведомстве отмечают, что контрабандный груз обнаружили во время досмотра одной из машин на контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек автодорожный» на киргизско-казахстанской границе.

В автомобиле контрабандистов была найдена крупная партия смартфонов iPhone 12, IPhone 11, IPhone 10, IPhone 7, IPhone 6, IPhone SE, Samsung Z, Xiaomi Redmi 9 и Poco Х9, а также ручек и наушников марки iPhone.