Париж, , 18:23 — REGNUM Квартиру принцессы Саудовской Аравии в Париже, в которой она не появлялась с августа 2020 года, взломали и обокрали неизвестные. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщает Le Figaro.

Украденные из квартиры 47-летней принцессы, расположенной близ элитного столичного района Елисейских Полей, сумки, драгоценные украшения и меховые изделия оцениваются в 600 тысяч евро. Жертву ограбления госпитализировали в состоянии шока.

Напомним, 28 августа еще одно крупное ограбление произошло во французском Лионе. Из Банка Франции было похищено несколько миллионов евро.

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