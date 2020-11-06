Кызыл, , 18:04 — REGNUM Сейсмический толчок магнитудой 4,6 зарегистрирован на территории Тувы, сообщает 6 ноября Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Эпицентр подземного толчка располагался в 277 км юго-восточнее города Кызыл.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, интенсивность сотрясения в эпицентре подземного толчка соответствовала 5,8 баллам по шкале MSK-64.

Кроме того, через некоторое время было зафиксировано землетрясение магнитудой 3 с эпицентром в 192 км юго-восточнее Кызыла с интенсивностью сотрясения в эпицентре в 3,4 балла по шкале MSK-64.

Стоит отметить, что на территории Тувы значительная сейсмоактивность наблюдается с конца 2011 года. Землетрясения происходят почти регулярно.

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