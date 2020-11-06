Париж, , 18:10 — REGNUM Брахим Ауиссауи, 29 октября убивший трех человек у собора Нотр-Дам в Ницце и позднее сдавший положительный тест на антитела к SARS-CoV-2, был госпитализирован в Париже. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщает Le Figaro.

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Ауиссауи был тяжело ранен в ходе задержания полицией, а позднее оказался заражен коронавирусом. Учитывая тяжелое состояние его здоровья, власти Ниццы приняли решение организовать его транспортировку и госпитализацию в Париже.

Напомним, 6 ноября премьер-министр Франции Жан Кастекс посетит Ниццу, чтобы от имени правительства почтить память троих человек, убитых выходцем из Туниса Брахимом Ауиссауи.

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