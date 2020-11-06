Нижний Новгород, , 17:39 — REGNUM Нижегородский пенсионер перечислил мошенникам более 1,3 млн рублей, пытаясь заработать на торговле ценными бумагами. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления министерства внутренних дел России.

62-летний житель Нижнего Новгорода заявил в полицию о том, что на его мобильный телефон стали поступать звонки от неизвестного, который представился владельцем интернет-сайта, специализирующегося на торгах на бирже.

В ходе телефонного разговора мошенник пообещал пенсионеру дополнительный доход при условии, что тот инвестирует крупную сумму в «биржевой бизнес».

В итоге пострадавший нижегородец перевел 1 млн 360 тысяч рублей через онлайн-приложение банка на расчетный счет злоумышленника.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В случае поимки «брокеру"-мошеннику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.