Нижний Новгород, 6 ноября 2020, 17:22 — REGNUM Сотрудники таможенной службы задержали 38-летнего жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в контрабанде наркотиков. Об этом сообщили сегодня, 6 октября, в Приволжском таможенном управлении.
Причиной ареста послужил тот факт, что в принадлежащей нижегородцу посылке, прибывшей из Южно-Африканской Республики, таможенники обнаружили крупную партию наркотика ибогаина — 4,06 грамма.
В ведомстве отмечают, что этот экзотический наркотик Приволжская таможня изымает впервые.
Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств». Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет лишения свободы.