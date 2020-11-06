Копенгаген, , 17:16 — REGNUM Правительство Дании серьезно относится к мутациям коронавирусной инфекции при ее передаче от норки к человеку. Поэтому центральные власти приняли решение о закрытии всей норковой промышленности. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету – все новости»

«Это необходимая мера, чтобы контролировать и предотвращать распространения коронавируса», — заявил министр здравоохранения Дании Сорен Брострем.

Ранее принятое решение об истреблении 17 миллионов норок будет реализовано немедленно. Власти опасаются выявленной мутаций SARS-CoV-2, так как зараженные становятся менее восприимчивыми к пробным вакцинам, сообщают журналисты.

Напомним, что ранее заражение коронавирусом норок было также зафиксировано на юге Швеции.