Волгоград, , 16:58 — REGNUM Хулиган несколько раз выстрелил в окна торгового центра в Волжском Волгоградской области. 33-летнему местному жителю не понравилось замечание охранника магазина, сообщили ИА REGNUM 6 ноября в пресс-службе регионального УМВД.

Как установили в полиции, 5 ноября мужчина распивал спиртное недалеко от торгового центра, охранник которого сделал ему замечание и предложил отправиться домой. Злоумышленник достал пневматический пистолет «Байкал» и несколько раз выстрелил в сторону магазина, повредив при этом стеклопакет. Хулигана оперативно задержали, он не стал отпираться.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.