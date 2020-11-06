Стокгольм, , 17:23 — REGNUM Число летальных исходов от COVID-19 в Швеции за сутки увеличилось на 20 человек. Такие данные 6 ноября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 6 022 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 146 461 человек. За последние 24 часа их число увеличилось на 4 697 человек.

По состоянию на 6 ноября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 92 пациента с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 2 794 пациента.

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